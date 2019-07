Echte Schwierigkeiten hatte nur Nadal in Runde zwei gegen Nick Kyrgios. Mit dem US-Amerikaner Sam Querrey, der in Wimbledon 2016 Djokovic schlug, 2017 im Semifinale stand, wartet heute auf Rafa ein weiterer starker Aufschläger. Bisher servierte Querrey in vier Matches 100 Asse! „Er ist auf schnellen Belägen extrem gefährlich“, ist Nadal gewarnt. Zumal Querrey das letzte Duell der beiden in Acapulco 2017 gewann.