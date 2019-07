Ein 25-jähriger Kalifornier, der auf dem „Walk of Fame“ in Hollywood eine Statue von Filmlegende Marilyn Monroe gestohlen hat, muss für ein Jahr ins Gefängnis. Eine Richterin in Los Angeles verhängte die Strafe am Dienstag. Nach Mitteilung der Staatsanwaltschaft muss der Mann zudem ein Bußgeld in Höhe von rund 14.000 Dollar zahlen.