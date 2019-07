Eigentlich war Neymar von seinem Verein am Montag zum Trainingsauftakt erwartet worden. Doch der Brasilianer, der allerdings ohnehin noch angeschlagen ist, erschien nicht. Woraufhin Sportdirektor Leonardo wiederholte, was Paris-Präsident Nasser Al-Khelaiffi schon vor einigen Wochen betont hatte: „Neymar kann Paris gerne verlassen, wenn es ein Angebot gibt, das jeden zufriedenstellt.“ Der Brasilianer bestätigte auch, dass es Kontakt vonseiten des FC Barcelona, das Interesse an der Rückkehr seines Landsmannes hegt, gegeben hätte. „Allerdings recht oberflächlich“, bemerkte Leonardo.