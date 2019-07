Die Mutter des Köttmannsdorfers schlief während des Vorfalls in ihrem Zimmer. Die Täter - es sollen zwei oder drei Männer gewesen sein - stiegen gegen 1.30 Uhr in das Haus ein, fanden die Pflegerin und fixierten sie mit Klebeband an Mund, Händen und Beinen. Im Schlafzimmer entdeckten sie den Hauseigentümer, schlugen ihn nieder und knebelten auch ihn.