Kein Nostalgie-Geschunkel

Die Experten tun sich schwer. Dass sie den Classic Rock einem jüngeren, mit dieser legendären Szene oftmals unbedarften Publikum näherbringen, wird Greta Van Fleet oftmals in negativer Art und Weise vorgehalten. Dabei sind hier weder Kalkül, noch formelhafte Präsentation auszumachen. Songs wie „You’re The One“ oder „Black Smoke Rising“ mag es an Authentizität mangeln, für die Band gilt das nicht. Das merkt man vor allem dann, wenn sich Josh in stimmliche Höhen schwingt, die Gläser zum Zerbersten bringen können und Zwillingsbruder Jake in ausufernden Gitarrensolos Leib und Seele steckt. Das Gemecker im Publikum erhöht sich vor allem im Schlussdrittel, was daran liegt, dass die Band Songs wie „Black Flag Explosion“ oder das abschließende „Lover, Leaver (Taker, Believer)“ in ausufernde Jamsessions dreht. Der Spaß des Dargebotenen schwappt aber direkt auf das Publikum über, nur wenige ganz strenge Geister und Verfechter der alten Tage können das Feuerwerk an zeitgemäßem Nostalgie-Rock mit Ignoranz strafen. Was an Eigenständigkeit fehlt, macht die Spielfreude wett. Greta Van Fleet revolutionieren den Rock nicht, sie halten ihn aber mit Liebe und Kompositionsgeschick für eine künftige Generation am Leben.