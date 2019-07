Ein Kleinlastwagen ist am Dienstag auf der Tauernautobahn im Baustellenbereich bei Puch im Bezirk Hallein in Fahrtrichtung Salzburg aus unbekannter Ursache umgekippt. Der 65-jährige Lenker streifte mit beiden rechten Rädern die dortige Betonleitwand. Die Folge: Unkontrolliert schlitterte das Fahrzeug 40 Meter an der Wand entlang, bis es nach links auf den Fahrstreifen kippte. Dabei streifte der Klein-Lkw ein Auto.