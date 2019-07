Dienstag, kurz vor Ende der Einspruchsfrist, schickte die Arbeiterkammer den ablehnenden Brief an das Land ab. Das plant im Gleichschritt mit der Wirtschaftskammer eine teilweise drastische Erhöhung der Kehrtarife für Rauchfangkehrer. Zwei Beispiele: Bei einem fünfgeschoßigen Wohnhaus am Land, das über eine 100-kW-Heizung verfügt, kosteten Objektgebühr (Anfahrt) plus das fünfmalige Kehren pro Wohnung bisher 36,64 Euro. Ab 1. September sollen die Kosten hier um 239 Prozent steigen, auf insgesamt 124,17 Euro.