Keine Freude mit Minderheitsregierung

Der Bundespräsident meint auch, dass er dazugelernt habe. Er will sich genauer über das künftige Regierungsprogramm informieren. Eine Minderheitsregierung, wie sie ÖVP-Chef Sebastian Kurz am liebsten hätte, entfacht bei Van der Bellen keine große Freude. Das Ziel müsse eine Koalition mit einer Mehrheit sein, so das Staatsoberhaupt. In Richtung Übergangsregierung geht die Empfehlung, sich bei der Bestellung des österreichischen EU-Kommissars „nicht zu viel Zeit “ zu lassen.