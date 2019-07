Per Heli ins Spital

Die 28-Jährige kühlte die Verbrühungen ihres Kindes sofort, wenig später waren die Rettungskräfte am Unglücksort. Nach einer Erstversorgung durch die Sanitäter und Ärzte wurde das Kleinkind samt seiner Mama mit dem Notarzthubschrauber C 10 aus Hörsching in den MedCampus IV geflogen.