Das Ibiza-Video und seine Folgen: Die Staatsanwaltschaft in Österreich hat offenbar ihre Untersuchungen in der Affäre ausgeweitet. Medienberichte berufen sich dabei am Dienstag auf eine „Ermittlungsanordnung“. Demnach prüfe die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft nun, ob auch ÖVP und SPÖ illegale Parteispenden erhalten haben. Außerdem werde dem Verdacht der Untreue durch Unternehmen nachgegangen. Insgesamt gibt es in der Causa Ibiza-Video rund 20 Beschuldigte und Angezeigte, darunter auch Verbände und unbekannte Täter, wie eine Behördensprecherin am Dienstagabend bestätigte. Bereits bekannt war, dass gegen Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, den früheren geschäftsführenden Klubobmann Johann Gudenus sowie gegen FPÖ-Mandatar Markus Tschank ermittelt wird, der bis vor kurzem designierter Finanzreferent der FPÖ war.