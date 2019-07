Auch wenn nach der grundsätzlichen Einigung in manchen Büros die Sektkorken knallten: Noch ist der so genannte Mercosur-Deal nicht in trockenen Tüchern. Alle nationalen Parlamente der 28 EU-Staaten und das EU-Parlament müssen zustimmen. Und der Widerstand ist groß, nicht zuletzt in Österreich.