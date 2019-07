Sasa Kalajdzic ist beim VfB Stuttgart angekommen! Seit Montag steht Österreichs Fußball-Talent beim deutschen Zweitligisten in der Vorbereitung auf die neue Saison. Im Trainingslager in St. Gallen traf der Wiener zum ersten Mal auf seine Teamkollegen. Er möchte sich erst einmal in der Mannschaft „einleben“, so Kalajdzic am Dienstag gegenüber Journalisten.