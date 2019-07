Am Dienstag um 16:10 Uhr betrat der Unbekannte eine Tabak-Trafik in Villach-Völkendorf, hielt der weiblichen Angestellten ohne ein Wort zu sprechen einen Zettel mit der Aufschrift „Geld her sonst bringe ich die um“ vor und bedrohte sie zusätzlich mit einer in einem Plastiksackerl mitgeführten Pistole.