Am Tag vor der Glockner-Etappe mit dem Ziel in einer Höhe von 2428 Metern blieb die erwartete Selektion bei der ersten Bewährungsprobe für die Kletter-Spezialisten aus. Nach dem „Hattrick“ im Vorjahr war es der vierte Erfolg des Italieners Visconti in Österreich. Sebastian Schönberger, sein Teamkollege bei Neri Sottoli, ist als Vierter der bestplatzierte Österreicher in der Gesamtwertung. „Es war ein brutal harter Tag“, sagte der 25-Jährige, der am Vortag bis kurz vor dem Ziel in einer Spitzengruppe gefahren war. „Das war in den Beinen spürbar. Aber es war ein super Tag für unser Team, die Arbeit hat sich gelohnt.“