Auf der Alm gibt’s doch „a Sünd“. Eine Sünde, die am Dienstag ein Fall für das Gericht wurde. So soll nämlich der Koch (39) eines Betriebes in den Ötztaler Alpen einen Abwäscher mit einem Messer attackiert haben. Am Ende blieb statt einem Mordversuch eine Nötigung samt Geldstrafe übrig