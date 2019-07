Sowohl am Ost- als auch Westufer des Attersees sorgen Bauprojekte für Aufregung. In Weyregg stemmt sich eine Bürgerinitiative gegen ein Projekt mitten im Ort. In Attersee am Attersee gehen die Wogen hoch, weil ein umstrittener Makler Wohnungen mit freiem Blick auf den See verkauft hat, den Besitzern nun ein mehrstöckiges Haus vor die Nase gesetzt wird.