Es war der Schock ihres Lebens! Im Juli 2013 stiegen in Wörgl mitten in der Nacht Einbrecher in die Wohnung einer 80-Jährigen. Einer der Täter fiel über sie her und zerrte sie wie ein Stück Vieh ins WC. Nach einem DNA-Treffer saßen nun - sechs Jahre nach der Tat - ein Kroate und ein Bekannter der Frau vor Gericht.