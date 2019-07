Als Vorreiter der Digitalisierung hat sich das GrazMuseum einen Namen gemacht. Bereits seit 2017 präsentiert man online die Postkartensammlung, am Freitag geht nun auch die preisgekrönte neue Dauerausstellung ins Netz: Aufgeteilt in Epochen (1128-2003) kann man sich fortan durch die Geschichte der Stadt klicken - übersichtlich aufgearbeitet und mit Bildern, Videos und animierten Karten. „Wir verstehen das Angebot nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung zum Besuch“, erklärt Museumsleiter Otto Hochreiter. Das Metropolitan Museum in New York etwa konnte die Besucherzahlen durch eine ähnliche Maßnahme (eigene App) fast verdreifachen.