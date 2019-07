Im Gegensatz zu allen im Parlament vertretenen Parteien müssen die Grünen, die großen Wahlverlierer 2017 (sie flogen damals sogar aus dem Nationalrat), Unterstützungserklärungen sammeln, um bei der Neuwahl am 29. September überhaupt antreten zu können. In der Steiermark sind 400 Unterzeichner notwendig. Das sollte keine große Hürde sein. Am Dienstag ging das Sammeln los.