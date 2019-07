Volksaufstand, fehlende staatliche Strukturen, das Bundesheer muss sicherheitspolizeiliche Aufgaben übernehmen. Was unsere Soldaten normalerweise im Auslandseinsatz in Afrika oder im Nahen Osten erwartet, wird am Donnerstag in Tulln an der Donau nachgestellt. Die Übung sieht im Rahmen der Offiziersausbildung „Crowd Control“ vor, also den Umgang mit großen Menschenmengen, etwa bei Kundgebungen. Eine solche wird ab 11 Uhr mitten im Zentrum der Gartenstadt nachgestellt.