Einbrüche in Sportplatzkantinen, geplünderte Motorradboxen und gestohlene Mopeds werden einer Bande von fünf Jugendlichen im Bezirk Bruck an der Leitha angelastet. Die Burschen (17 bis 19 Jahre alt) waren in ihrer Gegend berühmt und berüchtigt für ihre „sorglose Lebensführung“, jetzt wurden sie aber gestoppt ...