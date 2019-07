Aktualisiert hat man indes Macbook Air und Macbook Pro. Ersteres gibt es nun schon in der 1250 Euro teuren Einsteigervariante mit einem besonders farbechten „True Tone“-Display, zweiteres hat ein Prozessor-Update erhalten und kommt künftig schon in der 1500 Euro teuren Einsteigerversion mit Quad- statt Dual-Core-Prozessor aus Intels achter Core-i-Generation. Das Macbook Pro verfügt nun auch in der Einsteigerversion über eine Touch-Leiste statt der F-Tasten und einen Fingerscanner.