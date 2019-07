Sensationsfund in Israel: Archäologen haben dort die Überreste einer schon im Alten Testament erwähnten Stadt des Volkes der Philister entdeckt. Der Fundort namens Khirbet al-Rai befinde sich nahe Kirjat Gat im Zentrum Israels, teilten Forscher der israelischen Altertumsbehörde, der Hebräischen Universität in Jerusalem und der Macquarie Universität in Sydney mit.