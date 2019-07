Um 2.43 Uhr in der Nacht schrillten am Dienstag bei der Feuerwehr im Ort die Alarmglocken. In der Küche einer Wohnung war ein Brand voll ausgebrochen. Die Flammen schlugen bereits aus dem Fenster, als ein Zeitungszusteller das Unglück bemerkt hatte. Notruf! Während die Einsatzkräfte anrückten, konnte sich Bewohner Philipp E. auf den Balkon retten. Der 29-Jährige wartete dort, von Qualm bedrohlich eingenebelt, auf Hilfe. „Die Situation war ernst. In erster Linie ging es um die Bergung des Mannes mittels Leiter“, sagt Stützpunktkommandant Oliver Class. Philipp E. wurde aus seiner gefährlichen Lage befreit und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital eingeliefert.