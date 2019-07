EU-Staaten: Thema müsste global diskutiert werden

Die meisten EU-Mitgliedsstaaten begrüßen zwar die Diskussion über eine entsprechende Abgabe auf gemeinschaftlicher Ebene, vertreten aber gleichzeitig die Ansicht, dass die mit Verweis auf die Wettbewerbsfähigkeit nicht auf den EU-Raum beschränkt werden könne. Denn Fluggesellschaften aus Drittstatten könnten dann umso mehr mit billigen Tickets in den Markt drängen und so zugleich die Anstrengungen in Sachen Klimaschutz unterlaufen. Letzten Endes müsse eine Kerosinsteuer global diskutiert werden.