Kein Wunder, dass auch der große Rivale „League of Legends“ von Riot Games auf den Zug aufspringt. In „Teamfight Tactics“ - kein eigenes Spiel, sondern ein Modus in „League of Legends“ - geht es ganz ähnlich zur Sache wie in „Dota Underlords“, die Unterschiede liegen im Detail - dort Hex-Felder, hier quadratische wie beim realen Schach. Auch „Teamfight Tactics“ kann in einer Betaversion bereits kostenlos gespielt werden.