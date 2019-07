Traumhochzeit im Jahr 2011

Prinz William hielt 2010 während einer Kenia-Reise um die Hand von Kate a. Am 29. April 2011 wurden die beiden in der Westminster Abbey in London getraut. Mit Prinz George stellte sich 2013 der erste Nachwuchs ein. Prinzessin Charlotte kam 2015 zur Welt und Prinz Louis, der Kleinste, wurde 2018 geboren.