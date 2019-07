Man macht sich ein Bildnis

„Geizig“ – denken wir über die Mutter der Schulfreundin, die sich nicht an der gesunden Jause und damit am teuren Bioobstkorb für die Kinder beteiligen möchte. Dass sie gerade ihren Job verloren hat und als Alleinerzieherin um jeden Euro ringt, sehen wir nicht „Unzuverlässig“ – denken wir über den Arbeitskollegen, der laufend zu spät kommt. Mit welcher Inbrunst er zu Hause seine bettlägerige Mutter pflegt und wie oft er am Rand seiner Kräfte ist, sehen wir nicht. „Arrogant“ – denken wir über den neuen Nachbarn, der nie grüßt. Dass er in seine Trauer um den viel zu früh verstorbenen Sohn versunken ist, sehen wir nicht. Obwohl wir so vieles nicht sehen, urteilen und bewerten wir am laufenden Band.