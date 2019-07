Großteils aufgeräumt präsentierte sich am Montag, also nur einen Tag nach dem Ende des Electric Love Festivals, das Gelände am Salzburg Ring. Heuer wurde zwischen Veranstalter und Umweltabteilung des Landes ein unabhängiges begleitendes Monitoring vereinbart. Ein Experte war während des Festivals dort. Damit werden die heuer gewährte Abweichung vom Mehrweggebot bei der Getränkeausgabe sowie Möglichkeiten zu mehr Umweltschutz evaluiert. Ergebnisse soll es schon im Herbst geben.