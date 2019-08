Nichts oder sehr wenig zu essen, ist nie eine Lösung. Der altbekannte Jojo-Effekt sorgt dafür, dass nachher alle ungeliebten Pfunde wieder draufkommen. Reduzieren Sie stattdessen lieber die Menge an leeren Kohlenhydraten, wie sie in Zucker oder Weißmehl vorkommen. Eine „low-carb“-Diät bringt in diesen Fällen so viel mehr als eine Crash-Diät.