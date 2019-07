Hugo H. aus dem Schöpfwerk-Gemeindebau nennt sich in seinem Mail an die „Krone“ selbst schon einen „sehr verzagten“ Mieter. Er schickte uns zwei Fotos von Sperrmüll, der von rücksichtslosen Mitbewohnern im Stiegenhaus entsorgt wurde. Ganz nach dem Motto: Irgendwer wird den Dreck schon entfernen. Das passiert natürlich auch, Wiener Wohnen lässt Möbel & Co. entsorgen. Zahlen müssen das dann natürlich alle Mieter.