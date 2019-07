Einige der Songs haben bereits das Licht der Welt erblickt, etwa die Bieber-Koop „I Don’t Care“, die bereits dritte Nummer, die die beiden Popstars zusammen fabriziert haben. Wie wenig Berührungsängste Sheeran kennt, zeigt nicht zuletzt die große Diversität der unterschiedlichen Gaststars. „Cross Me“ singt er etwa mit Chance The Rapper, das zwischen Country und R&B mäandernde „Blow“ wird von Bruno Mars und Chris Stapleton veredelt (wohl die Überraschungscombo des Jahres), „Best Part Of Me“ hat er mit Neojazz-Hoffnung Yebba kreiert und „Antisocial“ mit dem amerikanischen Rap-Durchstarter Travis Scott. Das „who is who“ des modernen Musikbusiness, durchgemischt durch alle Stile und Nischen der zeitgemäßen Popkultur. Ein Album von einem Fan für Fans - was wünscht man sich mehr? Für Überraschungsmoment ist jedenfalls gesorgt, denn Sheeran lehnt sich auf diesem Album weit aus dem Fenster - was ihm sehr gut zu Gesicht steht. Ein kunterbuntes Werk, das seine weit auseinanderklaffenden Grenzen noch weiter ausdehnt.