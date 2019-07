Die Schönen und Reichen vergnügen sich derzeit nicht nur an den attraktivsten Urlaubsorten der Welt. Sie nehmen sich auch noch Zeit für die gerade angesagte „Bottle-Cap-Challenge“. Alles von Rang und Namen stellt Flaschen auf oder gibt sie Freunden in die Hand, um dann den locker draufgelegten Deckel mit einem gezielten Kick runterzuschlagen. Auch das am besten bezahlte Model der Welt hatte seinen Spaß daran.