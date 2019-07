„Ich darf mit dem Boxtraining mit der rechten Hand in 3-4 Monaten beginnen. Fokus wird wohl erstmal Konditionstraining sein, das darf ich schon in 2-3 Wochen starten. Naja, was soll ich sagen- in jeder Sportart gibt es Verletzungen. Aber das Gute ist- man kann immer etwas trainieren“, so Wesner. „Aber ich hätte nach dem Kampf eh erstmal Pause gemacht und Konditionstraining, jetzt geht diese Phase halt etwas länger... und ich werde topfit im nächsten Kampf sein“, verspricht sie ihren Fans.