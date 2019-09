Kylie Jenner gab hingegen in einem Interview zu, dass sie es mit den Eingriffen an ihren Lippen zuletzt mächtig übertrieben habe. Im Vorjahr verriet die Jüngste des Kardashian-Klans, dass sie keine Filler mehr in ihrem Schmollmund hat. Anstatt zum Beauty-Doc zu pilgern, schminkt sich die 21-Jährige ihre Lippen jetzt einfach voller.