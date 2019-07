In der Alpentherme in Bad Hofgastein (Pongau) ist es bereits am vergangenen Freitag zu einem tödlichen Badeunfall gekommen. Die Polizei bestätigte, dass gegen 15 Uhr im Thermalsee ein 86-jähriger Mann aus Deutschland ertrunken ist. Der Unfallhergang ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen.