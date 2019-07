Gleiche mehrere Verkehrsteilnehmer sowie Polizisten hat ein junger Autolenker am Montagnachmittag in Wien in Gefahr gebracht: Der 18-Jährige raste mit seinem Pkw mit mehr als 100 km/h durchs Stadtgebiet, flüchtete vor der Polizei und prallte dann gegen ein geparktes Auto. Der Mann wurde festgenommen - ein Zeuge filmte die Szenen mit (siehe Video oben).