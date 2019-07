Am 16. Juli des Jahres 1969 sandten die Amerikaner mit einer Raumfahrtmission im Rahmen des Apollo-Programms der NASA den ersten bemannten Flug auf den Mond. Ein Ereignis das die Welt geprägt hat und nach wie vor beschäftigt. Die Astronauten Neil Armstrong, Edwin „Buzz“ Aldrin und Michael Collins verbrachten insgesamt neun Tage im All und landeten am 24. Juli im pazifischen Ozean sicher auf der Erde. Die damalige Fernsehübertragung verfolgten weit mehr als 600 Millionen Menschen.



Zum 50. Jubiläum der Mondlandung bringt nun das „Galileo Spezial“ ein Sonderheft rund um die aufregende Landung am Mond heraus. Zusammen mit kindgerechten Beiträgen und fantastisch guten Bildern, geht es nicht nur um die Ausbildung der Astronauten, sondern auch um die Faszination Weltraum an sich. Die Gerüchte rund um die Mondlandung werden ebenso behandelt, wie das mit der Schwerkraft im All eigentlich wirklich aussieht. Als Extra liegt der Sonderausgabe eine Seifenblasenrakete bei, ebenso zwei große Sternenkarten im übergrößen Format, die das Sonnensystem und die Milchstraße erklären.