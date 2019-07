Rund 700 Besucher trafen heuer am Swingfield Festival in Malvern in Worcestershire ein - dem größten Sex-Festival Europas. Doch der Spaß der partyhungrigen Gäste wurde am Freitag massiv getrübt. Nach Spielen wie beispielsweise Wackelpudding-Wrestling schnappte eine 52-Jährige plötzlich nach Luft. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde die Frau ins Krankenhaus geflogen.