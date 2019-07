Ergebnis nicht ganz überraschend

Ganz überraschend ist das Ergebnis nicht: Kaffee wirkt verdauungsfördernd und regt unter anderem die wellenförmigen Kontraktionen der Darmmuskulatur an. Möglicherweise könnte der positive Effekt nach der Darm-OP sogar noch deutlicher sein: Gerade in der Tee-Gruppe hielten sich die Patienten nicht immer an das Versuchsprotokoll und tranken ebenfalls die eine oder andere Tasse Kaffee, wie dem Fachartikel in „Diseases of Colon and Rectum“ zu entnehmen ist.