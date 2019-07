Natur kommt ins Bad mit neuer Körperpflege-Serie

Im Sommer verbringt man endlich wieder mehr Zeit in der Natur. Man liegt in der Wiese, entspannt unter Bäumen und kühlt sich in natürlichen Gewässern ab. Das tut dem Körper und Geist wahnsinnig gut. Leider kann man nicht jeden Tag nur in der Natur verbringen, man kann sie sich aber in die eigenen vier Wände holen. Genauer gesagt ins Badezimmer - mit den neuen Palmolive-Duschgels mit Tonerde. City4U verlost 3x1 Package mit je fünf Produkten.