Spieler gibt es im Paket - und welche in so einem Paket enthalten sind, ist vorher nicht ersichtlich. Damit handelt es sich um eine sogenannte „Lootbox“-Mechanik - quasi ein virtuelles Überraschungsei, in dem sich für den Spieler Nützliches befinden kann, aber nicht muss. Wer sein ultimatives Team zusammenstellen will, muss demnach mitunter viele Spielerpakete kaufen. Das kann teuer werden.