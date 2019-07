Jedes Jahr freut man sich auf diese paar Tage im Jahr, an denen man sich einfach fallen lassen kann und den ganzen Stress von sich stoßen kann. Egal ob man nun in Österreich bleibt, im sonnigen Süden sich die Sonne auf den Bauch scheinen lässt oder man einen Städtetrip unternimmt. Schicken Sie uns Ihre Fotos so wie Leserin „Susi16“ aus der Stadt der Liebe.