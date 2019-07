„Wieso tut man so was?“, fragen einige User in den Kommentaren unter Kristines Videos. Die Gerüchte ließen nicht lange auf sich warten: Einige Internetnutzer glaubten zu wissen, dass Kristine misshandelt wurde und sich nur deshalb so fortbewegen könne. Andere aber denken, dass es sich um eine Krankheit handelt, die sie dazu zwingt, auf allen Vieren zu laufen.