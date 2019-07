Sogar US Air Force an Suche beteiligt

Wenig später machte sich der Verleiher jedoch Sorgen und fragte andere Vermieter, ob sie das Paar gesehen hätten. Schließlich alarmierte er die Polizei und meldete es als vermisst. Eine groß angelegte Suchaktion, an der sogar die US Air Force beteiligt war, brachte keinen Erfolg. Am 30. Juni wurde der Einsatz beendet.