„Wir wollen nicht die Müllhalde der Welt werden!“ So oder ähnlich lautet der wütende Aufschrei zahlreicher südostasiatischer Staaten, die sich gegen die Einfuhr von Plastikabfällen aus westlichen Staaten wehren. Dutzende Container mit unsortiertem Abfall sind in den vergangenen Wochen von den Philippinen, aus Malaysia und Indonesien an die Herkunftsländer - darunter die USA, Kanada, Australien, Frankreich, Deutschland und China - zurückgeschickt worden.