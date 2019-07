„Jetzt weiß ich, was es heißt, Todesangst zu haben“, denkt Martin Berger an diesen Sonntag zurück. „Ich bin mit meiner Frau in der Früh über die Naggler Alm zum Weißensee geradelt. Dort gibt es eine wilde Stelle, wo man in aller Ruhe baden kann“, erzählt Berger. „Gegen Mittag sind wir dann nach Hause aufgebrochen. Gerda ist über den Kreuzberg nach Hause gefahren, ich wollte über die Naggler Alm zurück. Wettertechnisch war alles unauffällig“, betont der erfahrene Weißbriacher.