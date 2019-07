Der Abend im Metropolitan Museum in New York, in dem die Gala jedes Jahr ausgetragen wird, habe einiges an Überwindung gekostet, erklärte die Vierfach-Mama weiter. „Ich musste vorher üben, wie man in einem Korsett atmet. Das hat mir der Designer Mr. Pearl persönlich beigebracht. Ich konnte den ganzen Abend nicht sitzen oder aufs Klo gehen. Ich hatte hinterher durch die Formwäsche tiefe Dellen in meinem Bauch und Rücken.“