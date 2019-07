Der Europäische Gerichtshof befasst sich am Dienstag in einer mündlichen Verhandlung damit, ob das Facebook personenbezogene Daten in die USA übermitteln darf. Der österreichische Datenschutzaktivist Maximilian Schrems wehrt sich dagegen, dass das soziale Netzwerk in Europa mit Firmensitz in Irland Daten an den Mutterkonzern in den USA weitergibt.