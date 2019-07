Die Tunesier blieben in der regulären Spielzeit über weite Strecken vieles schuldig, gingen aber trotzdem in Führung. Taha Khenissi hatte bei einem Lattenkopfball (71.) noch Pech, traf aber zwei Minuten später nach idealer Hereingabe von Wajdi Kechrida aus sieben Metern via Innenstange. Ghana drückte danach auf den Ausgleich, wurde aber erst spät in kurioser Art und Weise belohnt. Der kurz zuvor für Khenissi eingewechselte Rami Bedoui beförderte den Ball nach einem Freistoß von Wakaso Mubarak in Torjägermanier ins eigene Gehäuse (92.).